ماي: مستعدة للتنحي لإنقاذ اتفاق «بريكست»

المصدر: لندن - وكالات

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها مستعدة للتنحي إذا كان ذلك سيدفع البرلمان إلى الموافقة على الخطة التي توصلت إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأضافت للنواب، وفقاً لبيان صدر عن مكتبها: «نحن بحاجة إلى المضي في الاتفاق قدماً وإتمام الخروج».

وتابعت: «مستعدة لإخلاء منصبي قبل الموعد الذي كنت أنوي فيه ذلك، حتى أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا».

وخسرت حكومة تيريزا ماي محاولة لوقف التصويت من جانب النواب على بدائل محتملة للاتفاق، الذي وافقت عليه بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وصوّت النواب في مجلس العموم لمصلحة اقتراح يسمح للمجلس بإجراء عمليات تصويت «استرشادية» غير ملزمة. وحصل الاقتراح على موافقة 331 صوتاً مقابل 287.

وعارضت الحكومة الاقتراح، قائلة إن عمليات التصويت الاسترشادية ستشكل «سابقة مقلقة».