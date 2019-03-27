ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأميركية: «عدو الشعب»

المصدر: واشنطن - وكالات

وصف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وسائل الإعلام الرئيسة في بلاده، بأنها «عدو الشعب»، و«حزب المعارضة الحقيقي»، وذلك بعدما برأه تقرير المدعي الخاص، روبرت مولر، من التواطؤ مع روسيا، متهماً الصحافيين بالتحيّز في تغطيتهم لحيثيات التحقيق.

وقال ترامب، عبر «تويتر»: «وسائل الإعلام الرئيسة تواجه انتقادات وازدراء من كل أنحاء العالم لأنها فاسدة وزائفة، على مدى عامين دفعت قدماً التضليل بشأن التعاون مع روسيا، في وقت كانت تدرك دائماً أنه لم يكن هناك أي تعاون، هي في الحقيقة عدو الشعب، وحزب المعارضة الحقيقي».

من جانب آخر، أعلن البنتاغون أنّ وزير الدفاع بالوكالة، باتريك شاناهان، سمح بصرف مبلغ مليار دولار، من ميزانية الوزارة، لبناء جزء من الجدار الحدودي، الذي يسعى ترامب لتشييده على الحدود مع المكسيك.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إنّ شاناهان أذن لقائد لواء الهندسة في سلاح البرّ بالبدء بتخطيط، وتنفيذ ما تصل قيمته إلى مليار دولار، لدعم وزارة الأمن الداخلي، التي طلبت من البنتاغون بناء سياج بطول 92 كيلومتراً، وارتفاع 5.5 أمتار، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها.

وأعلنت الولايات المتحدة أنّها اختبرت بنجاح، أول من أمس، منظومة لاعتراض صواريخ باليستية عابرة للقارات، مماثلة لتلك التي أطلقتها كوريا الشمالية في إطار تجارب اختبارية، وقالت الوكالة الأميركية للدفاع المضادّ للصواريخ، إنّه خلال التجربة تم إطلاق صاروخين، وتمكّنت المنظومة الاعتراضية من أن تصيبهما بدقّة.