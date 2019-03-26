ملك الأردن يلغي زيارته لرومانيا رداً على موقفها من القدس

المصدر: عمان - وكالات

أعلن الديوان الملكي الهاشمي في الأردن، أن الملك عبدالله الثاني، قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا، التي كان من المقرر أن تبدأ، أمس، وذلك نصرة للقدس، في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانسيلا، أول من أمس، عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس.

وكانت أجندة الزيارة الملكية إلى رومانيا، التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، تشتمل على لقاءات ثنائية لملك الأردن مع الرئيس الروماني، ومسؤولين في البرلمان، بالإضافة إلى مشاركة الملك عبدالله الثاني في جولة من «اجتماعات العقبة» التي كان من المفترض أن تستضيفها رومانيا بالشراكة مع الأردن، كما كان من المقرر أن توقع الحكومتان الأردنية والرومانية، على هامش الزيارة الملكية، اتفاقية ومذكرتي تفاهم وبرنامج عمل في عدد من المجالات، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى للأعمال يجمع ممثلين عن القطاع الخاص في البلدين.