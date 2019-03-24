مقتل 11 شخصاً بينهم نائب وزير في اعتداء بمقديشو

المصدر: مقديشو - أ.ف.ب

قتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم نائب وزير أمس، في اعتداء نفذته حركة الشباب المتطرفة، واستهدف مقار حكومية في العاصمة الصومالية، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وبدأ الهجوم الإرهابي بانفجارين في بوابات مجمع يضم وزارتي العمل والأشغال العامة.

وقال أبوبكر عبدالرحمن آدن، مدير خدمة الإسعاف «إن عدد القتلى المؤكد 11، بينهم ثلاث نساء، علاوة على 15 جريحاً».

وأكد عضو مجلس الشيوخ إلياس علي حسن، أن بين القتلى نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية صقر إبراهيم عبدالله. وقال «أؤكد أنه قتل داخل مبنى الوزارة». وبحسب مسؤول أمني فإن قوات الشرطة قتلت المسلحين الأربعة.