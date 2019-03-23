بومبيو يندِّد بأنشطة «حزب الله» اللبناني «المزعزعة للاستقرار»

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، في بيروت، من «الأنشطة المزعزعة للاستقرار» لحزب الله اللبناني، الموالي لإيران، في إطار جولة يقوم بها في الشرق الأوسط، في محاولة لحشد التأييد للموقف الأميركي ضد إيران. وحذر بومبيو، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، من «الأنشطة المزعزعة للاستقرار، التي يقوم بها حزب الله»، المدعوم من إيران، ويخضع للعقوبات الأميركية، لكنه يشغل مناصب وزارية في الحكومة اللبنانية. وشدد نبيه بري على أن «حزب الله» حزب لبناني، موجود في البرلمان والحكومة، ومقاومته ناجمة عن الاحتلال المستمر للأراضي اللبنانية. والتقى وزير الخارجية رئيس الوزراء سعد الحريري، لمناقشة «آخر التطورات في لبنان والمنطقة». وتوجه بعد ذلك إلى قصر بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية ميشيل عون.