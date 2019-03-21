السفير الأميركي يحمل الحوثيين مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق السويد

المصدر: عدن - رويترز

حمل السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، اليوم، الحوثيين مسؤولية تعثر تنفيذ اتفاق السلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيس وقال إن سلاحهم يمثل خطرا على دول أخرى في المنطقة.

وقال السفير ماثيو تولر في مؤتمر صحافي أذيع تلفزيونيا من العاصمة المؤقتة مدينة عدن «نشعر بإحباط بالغ لما نراه من تأخير ومماطلة من جانب الحوثيين في تنفيذ ما اتفقوا عليه في السويد، لكن لدي ثقة كبيرة في مبعوث الأمم المتحدة وفيما يقوم به». وتابع

وأضاف «نحن مستعدون للعمل مع آخرين كي نحاول تنفيذ هذه الاتفاقات ونرى ما إذا كان بوسع الحوثيين في الواقع إبداء نضج سياسي والبدء في خدمة مصالح اليمن بدلا من العمل بالنيابة عمن يسعون لإضعاف وتدمير اليمن».