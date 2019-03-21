مخابرات فنزويلا تعتقل مدير مكتب غوايدو

المصدر: كراكاس - رويترز

قال زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو اليوم إن عناصر من المخابرات اعتقلت روبرتو ماريرو مدير مكتبه خلال عملية دهم قبل الفجر، وهو ما يشير إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو ربما يشن حملة قمع على المعارضة التي تتحدى حكمه.

وقال غوايدو الذي أعلن في ينايرالماضي تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بموجب الدستور، على "تويتر" "لقد خطفوا روبرتو ماريرو مدير مكتبي"، مضيفا أن منزلي ماريرو والنائب المعارض سيرغيو فيرجارا تعرضا للدهم قبل الفجر.

وتابع "لا نعرف مكانهما. يجب إطلاق سراحهما على الفور".

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على الفور على طلب للتعليق.

واتهم مادورو، الذي شهد اقتصاد فنزويلا في عهده انهيارا مأسويا، غوايدو بأنه دمية في يد الولايات المتحدة وقال إنه يجب "تقديمه للعدالة" لكن لم يصدر أمرا صريحا باعتقاله.