قوافل إغاثية إماراتية للأسر الفقيرة في شبوة

المصدر: شبوة - وام

تواصل دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر تسيير القوافل الإغاثية إلى الأسر الأشد فقرًا وذات الدخل المحدود بعدد من مديريات محافظة شبوة في إطار برنامجها الإنساني لإغاثة مواطني المحافظة.

وخلال الفترة من 10 إلى 17 مارس وزع فريق الهيئة 1170 سلة غذائية تحتوي على المكونات الرئيسية للغذاء في مديريات عتق ونصاب ورضوم بالمحافظة، استفاد منها أكثر من 8007 أفراد من الأسر الفقيرة والمحتاجة، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية.

وأسهمت تلك المساعدات الغذائية في مساعدة الكثير من الأسر والأهالي الذين أشادوا بهذه القوافل التي نجحت كثيرا في التخفيف من معاناتهم.

الجدير بالذكر إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت خلال عام التسامح عدد 8262 سلة غذائية، استفاد منها اكثر من 53814 فردا.