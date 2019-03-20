رئيس كازاخستان يعلن استقالته بعد 3 عقود في السلطة

المصدر: أستانا (كازاخستان) - وكالات

أعلن رئيس كازاخستان، نور سلطان نزارباييف، استقالته بشكل مفاجئ، أمس، بعد توليه السلطة على مدى 30 عاماً تقريباً في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، والغنية بالموارد الطبيعية.

وقال نزارباييف (78 عاماً) في خطاب متلفز «لقد اتخذت قرار رفض الولاية الرئاسية».

وتولى نزارباييف رئاسة كازاخستان حين كانت لاتزال جمهورية تابعة للاتحاد السوفييتي.

وتأتي استقالته إثر تزايد النقمة الاجتماعية والاستياء بسبب وضع الاقتصاد الذي لايزال يتعافى من تداعيات تدهور أسعار النفط عام 2014.

كما تأتي بعد أسابيع على قيام نزارباييف بإقالة الحكومة. ورغم ذلك سيواصل نزارباييف لعب دور مهم في صنع القرار السياسي في البلاد بعد استقالته، بسبب وضعه الدستوري كـ«قائد الأمة».

كما أصبح رئيساً لمجلس الأمن في البلاد السنة الماضية.