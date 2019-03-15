الشرطة النيوزيلندية تزيل فيديو مدته 17 دقيقة للهجوم الإرهابي

المصدر: ولنغتون -د ب أ

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، اليوم، أنها تعمل على إزالة مقطع فيديو لحادث إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش، ودعت الناس إلى عدم مشاركة المقطع، وذلك في الوقت الذي قالت فيه شركة "فيس بوك" إنها سارعت بحذف حسابي مطلق النار على "فيسبوك" و"انستغرام" والفيديو بعدما تلقت إخطارا من الشرطة.

ويظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته 17 دقيقة، رجلاً أبيض في ملابس مموهة وسوداء متجها إلى ما يبدو أنه مسجد النور في كرايستشيرش.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق الجمعة، سقوط 49 قتيلا، على الاقل، في هجوم استهدف مسجدين في كرايستشيرش بجزيرة ساوث آيلاند، وأعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة على خلفية الهجومين.

كما أغلقت الشرطة جميع مساجد في المدينة وشددت التدابير الأمنية على المدارس.

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