سفارة الدولة لدى نيوزيلندا: جميع طلبة الإمارات بخير

المصدر: ويلينغتون - وام

أكدت سفارة الدولة لدى نيوزيلندا أن جميع طلبة الإمارات بخير وذلك بعد حادث اطلاق النار على مسجدين خلال صلاة الجمعة في كرايست تشيرش مما أسفر عن مقتل أربعين شخصا على الأقل وإصابة عشرين بجروح بالغة.

وقال سفير الدولة لدى نيوزيلندا صالح أحمد سالم الزريم السويدي إن البعثة تواصلت مع طلبة الامارات واطمأنت عليهم وحرصت على تنبيههم بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر خلال هذه الظروف الاستثنائية اتباع تعليمات الشرطة النيوزلندية في كل الأحوال.

وأعلن السويدي عن تخصيص رقم الهاتف 006448302949 للحالات الطارئة أو الإتصال على رقم الطوارئ النيوزيلندي 111.

وأدان سفير الدولة لدى نيوزيلندا صالح أحمد سالم الزريم السويدي حادث إطلاق النار على المسجدين، مجددا موقف الإمارات الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله.

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