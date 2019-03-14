الإمارات تدعم صندوق النظافة في عدن بـ 18 آلية

المصدر: عدن -وام

قدمت دولة الإمارات 18 آلية حديثة إلى صندوق النظافة وتحسين المدينة في عدن بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع unops.

وتقدم مدير صندوق النظافة في عدن قائد راشد أنعم، خلال تسلم المساعدات، بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع على دعمهم الذي جاء في الوقت المناسب، كون عدن بحاجة إلى دعم في مجال النظافة بالآليات ليتمكن الصندوق من القيام بمهامه على أكمل وجه.

يذكر أن دولة الإمارات دعمت صندوق النظافة وتحسين المدينة في عدن بعد تحريرها عام 2015 بعدد من الآليات.

