ماكرون يدعو إلى «مرحلة انتقالية بمهلة معقولة»

المصدر: جيبوتي - وكالات

حيّا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أثناء وجوده في جيبوتي، قرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، عدم الترشح لولاية خامسة، داعياً إلى «مرحلة انتقالية بمهلة معقولة»، وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيللة: «أحيي قرار الرئيس بوتفليقة، الذي يفتح صفحة جديدة في التاريخ الجزائري، وأحيي تعبير الشعب ولاسيما الشباب بكرامة عن تطلعاته ورغبته في التغيير، ومهنية قوات الأمن».

وأعرب ماكرون عن أمله في عقد الندوة الوطنية خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: «أعتقد أنها دلالة على النضج، وسنفعل ما بوسعنا لمواكبة الجزائر في هذا الانتقال».