بالصور.. رجال وأطفال يبكون في جنازة شهيد بغزة

المصدر: غزة - وكالات

توفي الشاب الفلسطيني موسى محمد موسى (23 عاماً)، من دير البلح بوسط قطاع غزة، اليوم، متأثراً بجراح أصيب بها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات مطلع الشهر الجاري قرب الحدود شرق البريج في قطاع غزة.

وأظهرت صور بثتها "رويترز" و"فرانس برس" حشوداً كبيرة تودع جثمان الشهيد، وكان من بينهم رجال وأطفال أخذوا في الصراخ والبكاء حزناً على الشهيد.

وكان الشهيد أصيب خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار يوم الجمعة 1 مارس الجاري، بعيار ناري في الظهر، وباستشهاده يرتفع عدد شهداء مسيرات العودة إلى 255 فلسطينياً.