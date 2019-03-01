بالصور.. أضواء الشفق القطبي تتراقص في سماء لابلاند الفنلندية

المصدر: لابلاند -رويترز

شهدت سماء ليتويارفي بالدائرة القطبية الشمالية عرضاً مبهراً لأضواء الشفق القطبي وتزينت السماء في فنلندا بالألوان الأخضر والوردي والأرجواني والأبيض أمس الخميس.

وتعرف الظاهرة باسم الشفق القطبي أو أضواء الشمال.

وعبر النزلاء في فندق (أركتيك سنو) قرب روفانيمي عاصمة إقليم لابلاند في فنلندا عن إعجابهم بالعرض المبهر الذي قدمته الطبيعة لمنطقتهم واستمر لعدة ساعات.

وصور أحد المتحمسين في روفانيمي لقطات لهذا المشهد المذهل، وقال إن أضواء الشمال هذه المرة هي الأقوى على الإطلاق منذ شهور.

ويعد فصل الربيع واحداً من أفضل الأوقات لمشاهدة أضواء الشمال في الدائرة القطبية الشمالية بسبب زيادة نشاط الرياح الشمسية.

ويحدث الشفق القطبي نتيجة اصطدام جسيمات مشحونة من الشمس مع جسيمات في الغلاف الجوي للأرض.

وتعرف الظاهرة الموازية لذلك في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية باسم أضواء الجنوب.