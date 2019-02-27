بوتفليقة يقدم ملف ترشحه 3 مارس.. وتظاهرات لطلبة الجامعات

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلن عبدالمالك سلال، مدير حملة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أمس، أن الأخير سيقدم ملف ترشحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من مارس، وهو آخر أجل لتقديم الترشيحات.

وقال سلال إن «المترشح عبدالعزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقاً للدستور، وسيقدم ملفه يوم الثالث من مارس» للمجلس الدستوري، وهو «سيد في قراره» لقبول أو رفض ملف أي مترشح.

وتابع «يترشح والصندوق والشعب الجزائري هو الذي يفصل».

في الأثناء خرج آلاف الطلبة الجامعيين في الجزائر، أمس، في تظاهرات مناوئة لترشح الرئيس بوتفليقة، لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر في 18 أبريل المقبل.

وتجمّع مئات الطلبة بوسط حرم الجامعة المركزية في العاصمة الجزائرية، رافعين شعارات معارضة لاستمرار بوتفليقة في الحكم.

ونظم طلبة جامعة العلوم التكنولوجية بباب الزوار، وجامعة بوزريعة، وكلية الإعلام والاتصال في العاصمة، وجامعة بجاية والبويرة وتيزي وزو، وقفات احتجاجية بالأبعاد والأهداف نفسها.