توسك: أوروبا تكافح رسائل التطرف والأفكار القومية

المصدر: شرم الشيخ - وكالات

قال رئيس البرلمان الأوروبي دونالد توسك، خلال مؤتمر قمة الجامعة العربية-الاتحاد الأوروبي، إن أوروبا «تكافح رسائل التطرف والأفكار القومية التي يمكن أن تهز مجتمعاتنا»، مشدداً على ضرورة مكافحة الإرهاب.

وعن العلاقات الأوروبية العربية، قال: «لدينا مصالح مشتركة مع الدول العربية، ونتطلع لمحادثات صريحة خلال القمة في شرم الشيخ».

وتابع: «نحيي الدول العربية التي تتقاسم عبء النازحين واللاجئين»، مضيفاً: «يكون هناك نزاع أو تعاون مع الجيران ونحن نختار التعاون مع جيراننا العرب. قربنا الجغرافي من الدول العربية يحتم علينا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة».

من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون مع الجامعة.