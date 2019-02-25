إنشاء مركز فيدرالي لمحاربة الفساد

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، قرارين بتكوين مركز فيدرالي لمحاربة الفساد، وحل ديوان المظالم العامة والحسبة في المنطقة المركزية والولايات.

وتأتي قرارات البشير تماشياً مع خطابه الذي ألقاه الجمعة، وحمل حزمة من القرارات، بينها إعلان حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.

وشكلت قضايا الفساد في نظام الخرطوم جدلاً واسعاً، حيث اعتبرها مراقبون وتنفيذيون وسياسيون أساساً للأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد. وكان رئيس القضاء السوداني، حيدر أحمد دفع الله، أصدر نهاية مارس من عام 2017 قراراً بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد، وقد أحُيل إلى المحكمة عند افتتاحها في أبريل من العام الماضي نحو 60 من المشتبه فيهم.

