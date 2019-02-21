بالصور.. ولي العهد السعودي يزور سور الصين العظيم

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سور الصين العظيم، وذلك في مستهل زيارته إلى الصين التي بدأها اليوم في إطار جولته الآسيوية.

وسيلتقي ولي العهد الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى العاصمة بكين بعد محطتين في باكستان والهند.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صورا للأمير محمد بن سلمان وهو يزور سور الصين ويطلع على معالمه التاريخية والحضارية، خلال جولة رافقه فيها السفير الصيني في المملكة وعدد من المسؤولين.

ويمتد سور الصين العظيم على مناطق واسعة وهو من أكبر المباني المعمارية المشيدة في العالم، وأطول سور في العام، ويعود تاريخه لأكثر من 2300 عام، ويتكون من عدة أسوار مبنية بشكل متوازٍ، بُنيت على امتداد ما يقارب 2000 عام عبر مناطق شمال الصين وجنوب منغوليا، ويُعد الجزء الأكبر وأكثر أجزاء السور حفظاً من الأجزاء التي بُنيت في عهد سلالة مينغ الحاكمة، أما الأجزاء المتبقية فهي عبارة عن سور مبني، تتخلله خنادق وحفر.