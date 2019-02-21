ترامب يرحب بخوض «ساندرز» السباق الرئاسي

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

رحّب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخوض المرشح الديمقراطي، بيرني ساندرز، السباق إلى البيت الأبيض في 2020، لكنه قال إن المرشح ربما «فوّت فرصته». وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي: «أتمنى لبيرني الخير، سيكون من المثير للاهتمام مشاهدة مجهوده، لكن أعتقد أنه فوّت فرصته». وتابع ترامب: «لكنني أحب بيرني»، معرباً عن اعتقاده أن ساندرز لم يُعامل باحترام عندما ترشح ضد كلينتون في 2016 لكنه ترشيح الحزب الديمقراطي. وأضاف: «سنرى مجهوده، لدينا الكثير من المرشحين، وشخص واحد سيفوز، آمل أن تعرفوا مَن ذلك الشخص». وكان ساندرز (77 عاماً) اتهم ترامب بأنه «عنصري» و«مريض بالكذب» لدى الإعلان عن ترشحه أول من أمس.