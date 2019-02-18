صحيفة: اليابان رشحت ترامب لـ«نوبل» بطلب من واشنطن

المصدر: طوكيو - أ.ف.ب

ذكرت صحيفة يابانية، أمس، أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام الخريف الماضي، بناء على طلب واشنطن.

وتواصلت واشنطن مع طوكيو لبحث إمكان ترشيح ترامب للجائزة بعد قمته التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون في يونيو العام الماضي، وفق ما قال مصدر حكومي ياباني لصحيفة «أساهي شيمبون».

ويأتي التقرير بعدما ذكر ترامب، الجمعة الماضي، أن آبي رشّحه للجائزة، وقال ترامب إن رئيس الوزراء الياباني أرسل إليه نسخة من رسالة ترشيح من خمس صفحات تم إيصالها إلى اللجنة المسؤولة عن جائزة نوبل للسلام، مشيراً إلى أن آبي أشاد في الرسالة بجهود الرئيس الأميركي في نزع فتيل التوتر مع بيونغ يانغ.

وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض بأن آبي قال له «رشحتك من باب الاحترام نيابة عن اليابان، أطلب منهم منحك جائزة نوبل للسلام»، فرد عليه قائلاً: «شكراً لك».