مسيرات ضد ترشح بوتفليقة في الجزائر

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

خرجت مسيرات، أمس، في أنحاء متفرقة بالجزائر، رفضاً لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقررة 18 أبريل المقبل، وطالب المحتجون في مسيرات سلمية بوتفليقة بالتراجع عن قرار الترشح.

وخرج سكان ولاية بجاية ومنطقة خراطة وولاية برج بوعريريج وولاية تيزي وزو، في مسيرات حاشدة، وحمل المحتجون أعلاماً سوداء.

من جانبه، أكد مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، عبدالمالك سلال، أن الوضع الصحي للرئيس الجزائري لم يؤثر على متابعته وتسييره لكل شؤون البلد، لافتاً إلى أن بوتفليقة جاء بمشروع لاستكمال بناء الجزائر.