تأجيل التعديلات الدستورية في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

ذكرت وكالة السودان للأنباء، أن لجنة برلمانية لدراسة تعديل دستور البلاد قررت تأجيل اجتماعها لبحث هذه التعديلات لأجل غير مسمى، وكانت هذه التعديلات ستتيح للرئيس عمر البشير الترشح لفترة أخرى.

وتأتي الخطوة في ظل احتجاجات شبه يومية تخرج في السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي لمطالبة البشير بالتنحي، وكانت شرارتها الأولى ارتفاع أسعار الغذاء ونقص العملة.

وأشارت الوكالة السودانية إلى أن «ارتباطات طارئة خاصة» هي السبب في تأجيل الاجتماع، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى.

كانت أغلبية النواب قد أيدت التعديل المقترح قبل أسبوعين من الاحتجاجات، وكلفت لجنة طارئة بصياغة التغييرات قبل أول جلسة للبرلمان في أبريل المقبل.