الرئيس السوداني: «واتساب» و«فيس بوك» لا تغيّر رؤوساء

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

سخر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، من استخدام معارضيه لوسائل التواصل الاجتماعي لحشد المحتجين ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود وقال إن الحكومات والرؤساء لا يمكن تغييرهم عبر «واتساب» و«فيسبوك».

ودأب منظمو الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي هزت السودان لأسابيع، على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«واتساب» و«تويتر» لحشد المتظاهرين.

وقال البشير أمام المئات من مناصريه في تجمع بثه التلفزيون في مدينة كسلا شرق السودان «الحكومات والرؤساء لا يتم تغييرهم عبر»واتسابط و«فيس بوك» وإنما عبر الانتخابات«.

وأضاف»لا بد من إرضاء جماهيرنا وخاصة الشباب وهم مركز اهتمامنا لنؤمن ليهم مستقبلهم والمشاركة عبر الجلوس والحوار معهم".

ووثق النشطاء الاحتجاجات التي اندلعت في 19 ديسمبر من خلال نشر الكثير من صور الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن على مواقع التواصل الاجتماعي.