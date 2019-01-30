إحباط مؤامرة «إخوانية» لتنفيذ أعمال تخريبية في مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 54 شخصاً، بينهم أعضاء في تنظيم الإخوان الإرهابي، على خلفية تخطيطهم لتنظيم احتجاجات، والقيام بأعمال تخريبية في ذكرى ثورة 25 يناير، وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، أن المجموعة كان يتزعمها قيادي إخواني مقيم في تركيا، وذكرت أنه تم العثور بحوزة المتهمين على مبالغ مالية، وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب.

وأشار بيان للوزارة، إلى أن المتهمين، خططوا لـ«أعمال تخريبية، وقطع الطرق العامة، وتعطيل حركة المرور، ومحاولة نشر الفوضى، وترويع المواطنين، بهدف تكدير السلم والأمن العام، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد».

وتابع البيان أن المتهمين اتفقوا على «خطوات تنفيذ مخططهم، على أن يتم تمويله من خارج البلاد، عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية».