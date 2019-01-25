79 راغباً في الترشح لرئاسة الجزائر

المصدر: الجزائر - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أن الحصيلة المؤقتة لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل، بلغت 79 استمارة، حتى مساء أول من أمس.

وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن رسائل الرغبة في الترشح التي تم استقبالها تضمنت 11 رسالة لرؤساء أحزاب سياسية، و68 رسالة لمترشحين أحرار، فيما أعلن المجلس الدستوري في الجزائر أن آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة سيكون في الثالث من مارس المقبل.

ومن بين شروط الترشح للرئاسة في الجزائر التي تحددها المادة 87 من الدستور، أن يكون الراغب في الترشّح غير متجنس بجنسية أجنبية، وعمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب، ويثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل قبل إيداع أوراق الترشح.

ومن بين الطامحين في خلافة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، يبرز اسم رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الذي نافس بوتفليقة في انتخابات 2004، و2014، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، الذي حل ثالثاً في الانتخابات الماضية، إضافة إلى رئيس حزب عهد 54 فوزي رباعين، أما قائمة الأحرار فيتقدمها اللواء المتقاعد علي غديري، والناشط السياسي رشيد نكاز، والبرلماني السابق الطاهر ميسوم.