جنرال متقاعد يترشّح لرئاسة الجزائر

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أعلن الجنرال المتقاعد، علي غديري، ترشّحه للانتخابات الرئاسيّة الجزائريّة، ليُصبح أوّل مرشّح في الاقتراع المقرّر إجراؤه في 18 أبريل المقبل، وبموجب القانون سيكون لدى المرشحين المحتملين حتى الرابع من مارس للتسجيل لدى المحكمة الدستوريّة.

وتنتهي في 28 أبريل المقبل الولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي لم يكشف بعد أيّ قرار بشأن ترشحه.

وقال غديري في بيان لوسائل الإعلام الجزائرية: «قرّرتُ أن أقبل التحدّي والترشّح في الانتخابات الرئاسيّة»؛ وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «الوطن» الشهر الماضي، انتقد تكهّنات حول إمكانية تأجيل الانتخابات، وتمديد ولاية بوتفليقة.