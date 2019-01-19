إصابة 76 فلسطينياً بمواجهات شرق غزة

المصدر: غزة ــ (أ.ف.ب)

أصيب 76 فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة الـ43 لـ«مسيرات العودة»، التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، حسب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة. وقال القدرة إن «30 مواطناً، من بينهم ثلاثة مسعفين، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الجمعة الـ43 لـ(مسيرات العودة وكسر الحصار)، شرق قطاع غزة».

وأوضح أن نحو «46 آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، من بينهم صحافيان فلسطينيان».

وشارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات أمس، حيث دارت مواجهات بين المئات منهم مع الاحتلال على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي.