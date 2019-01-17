ميغان تضحك من وصفها «بالسيدة البدينة»

المصدر: لندن - رويترز

قد لا يكون تعليق الغرباء على حجم بطوننا أمرا مقبولا دائما، لكن دوقة ساسكس الحبلى ميغان لم تلق بالا للأمر عندما وصفتها امرأة متقاعدة بأنها «سيدة بدينة».

وضحكت زوجة الأمير البريطاني هاري، التي أعلنت لمحبيها هذا الأسبوع أنها حامل في الشهر السادس، من التعليق الذي كان ثناء على بطنها المنتفخ بسبب الحمل.

وخلال زيارة الأربعاء لمؤسسة مايهيو الخيرية لرعاية الحيوانات التي ترعاها ميغان، جرى تقديم الدوقة إلى متقاعدين استفادوا من برنامج المؤسسة لعلاج الحيوانات، وعندها تحدثت إليها سيدة عجوز تدعي بيغي بأسلوب أقل رسمية بالنسبة لحديث مع أحد أفراد العائلة المالكة.

وقالت بيغي «أنت سيدة جميلة، أتمنى أن يباركك الله دوما». ثم أضافت مبتسمة وهي تنظر إلى بطن ميغان «وأنت سيدة بدينة».

وردت ميغان وهي تضحك مع الباقين «سأقبل بهذا».

وقالت ميغان (37 عاما) الأسبوع الماضي إنها ستصبح من رعاة مؤسسة مايهيو وثلاث منظمات أخرى مكرسة لقضايا تهتم بها.

وفي أول زيارة لها للمؤسسة الخيرية كأحد رعاتها، التقت بمستفيدين وموظفين وعدد من الكلاب التي حملت بعضها بين ذراعيها.