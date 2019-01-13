تظاهرات لـ «السترات الصفراء» وانفجار ضخم في باريس

المصدر: باريس وبروكسل - وكالات

عاد أنصار حركة «السترات الصفراء» للتظاهر في باريس أمس، فيما أعلنت السلطات أن اثنين من رجال الإطفاء قتلا، بالإضافة إلى سائحة إسبانية، وأصيب نحو 50 شخصاً آخرين، جراء انفجار قوي ناجم عن تسرب غاز ألحق أضراراً بمبنى في منطقة تجارية بوسط باريس، أمس، وقال مصدر من الشرطة إن الانفجار دمر مخبزاً في شارع تريفيز، فيما ذكر شهود إن قوة الانفجار أدت لتحطيم واجهات متاجر قريبة وهزت مباني على بعد مئات الأمتار من مكان الانفجار. وشارك الآلاف من محتجي «السترات الصفراء» في مسيرة سلمية، محدثين ضجيجاً عبر منطقة غراند بوليفار التجارية شمال باريس، فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية 24 شخصاً لهم صلة بتظاهرات جديدة نظمتها حركة «السترات الصفراء»، وقالت الشرطة إن المقبوض عليهم كانوا يحملون سلاحاً محظوراً أو شكلوا جماعة ربما كانت تخطط لأعمال عنف.