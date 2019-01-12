استطلاع يؤكد ازدياد انعدام ثقة الفرنسيين بسياسة ماكرون

المصدر: باريس ــ أ.ف.ب

بلغ انعدام ثقة الفرنسيين بالمسؤولين السياسيين مستوى «مقلقاً» في خضم أزمة «السترات الصفر»، بعد فشل إيمانويل ماكرون في بث أمل جديد، كما أفاد معهد البحوث السياسية الذي نشرت صحيفة «لو فيغارو» استطلاعاً له أمس.

وفي مقابلة مع إذاعة «آر.تي.إل»، أوجز الباحث في معهد البحوث السياسية، برونو كوتريس، الوضع بقوله إن ماكرون «رئيس شاب يحمل رسالة بالغة التفاؤل، وقد ركز حملته على عودة الثقة، لكننا لم نصل إليها».

لذلك، فالثقة بالرئيس في أدنى مستوياتها (23%)، أي أقل بـ13 نقطة من العام الماضي، كما أفاد الاستطلاع السنوي العاشر لمركز البحوث السياسية. وفي المقابل، ازدادت شعبية زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، بمعدل ثماني نقاط.

والأسوأ بالنسبة إلى ماكرون هو أن عدد الذين سئلوا وقالوا في البداية إنهم يثقون به قبل أن يتراجعوا عن هذه الثقة، قد تضاعف خلال سنة، من 13% إلى 26%.

وقال مدير مركز البحوث السياسية لـ«لو فيغارو»، مارتيال فوكو «عبّر الفرنسيون مرة أخرى عن مستويات مقلقة لانعدام الثقة».

وغالباً ما ذُكرت ثلاث كلمات سلبية لإيجاز حالة الوضع الراهن: «عياء» (23%، +7 بالنسبة إلى العام الماضي)، و«كآبة» (31%، +8) و«انعدام ثقة» (29%، +4).

والمشاعر أيضاً سلبية حيال سياسة الحكومة، وغالباً ما تُستخدم للتعبير عنها كلمات مثل «انعدام الثقة» (37%، -2) و«اشمئزاز» (32%، +7) و«سأم» (8%).