قرقاش: «اللجان الإلكترونية» قد تضلّل صانع القرار وتدفع لسياسات تضر أكثر مما تنفع

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من تأثيرها، ليست بديلاً عن السياسات الناجحة والمؤثرة.

وقال قرقاش في حسابه على منصة "إكس": "مع أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها، فإنها ليست بديلاً عن السياسات الناجحة والمؤثرة، ولا عن المؤشرات الموضوعية التي تقيس نتائجها. بل إن ما يُعرف باللجان الإلكترونية قد يشوّه المشهد أمام صاحب القرار، وأحياناً يدفع نحو سياسات تضر أكثر مما تنفع".

وتابع قائلا: "وفي المحصلة، لا بديل في عالم السياسة عن التقييم الواقعي، بما يتطلبه من حكمة ورويّة وحسن تدبير".