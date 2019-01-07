تظاهرة نسائية لـ «البالونات الصفراء» في باريس

المصدر: باريس - وكالات

تجمعت مئات النساء من حركة «السترات الصفراء»، أمس، في ساحة الباستيل وسط باريس، لتقديم ما وصفته بـ«صورة غير مسبوقة» للحركة، وذلك غداة الاحتجاجات التي تميزت بأعمال عنف جديدة، وغنت النساء، اللواتي تجمعن على مدخل أوبرا الباستيل، النشيد الوطني الفرنسي، وهن يحملن بالونات صفراء، وبعد ذلك، قمن بتطويق الساحة، ما عرقل حركة السير، ثم توجهن إلى ساحة الجمهورية.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية، أمس، إنه تم القبض على 34 شخصاً خلال احتجاجات السترات الصفراء، أول من أمس، في باريس.من جانبه، دان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ما وصفه بـ«العنف المفرط» خلال احتجاجات السترات الصفراء، وكتب على موقع «تويتر»: «مرة أخرى، هاجم العنف المفرط الجمهورية، ستتحقق العدالة، ويجب على الجميع استعادة سيطرتهم على أنفسهم للنقاش والحوار».