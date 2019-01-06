ملك ماليزيا يتخلى عن العرش.. والسبب..

المصدر: كوالالمبور- أ ف ب

أعلن بيان صادر عن القصر الملكي الماليزي اليوم أن الملك سلطان محمد الخامس تخلى عن العرش، ما يضع حدا للتكهنات بشأن مستقبله بعدما طلب إجازة وسط شائعات تحدثت عن زواجه بملكة جمال روسيّة سابقة.

وأفاد البيان أن «القصر الوطني يبلغ (الشعب) بأن الملك استقال من منصبه كالملك الـ15 مع دخول ذلك حيز التنفيذ في 6 يناير».

وهذه المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

ولم يعط القصر الملكي أي أسباب تفسر قرار الملك البالغ من العمر 49 عاما.

لكن سرت تساؤلات بشأن مستقبل الملك الذي تولى العرش في ديسمبر 2016 منذ طلب إجازة لتلقي العلاج في نوفمبر.

وذكرت تقارير على الأنترنت أنه تزوج ملكة جمال موسكو السابقة في روسيا، رغم أن مسؤولين في القصر الملكي في ماليزيا لم يعلقوا بعد على الشائعات.