مجهولون يقتحمون مقر تلفزيون فلسطين بغزة ويدمرون معداته

المصدر: غزة - وكالات

اقتحم مجهولون، أمس، مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية الرسمية في مدينة غزة، ودمروا الممتلكات من أثاث ومعدات بث وتصوير وتسجيل وأجهزة كمبيوتر.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن خمسة مسلحين بعصي وآلات حادة ومسدسات، اقتحموا مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ودمروا معدات إذاعة صوت فلسطين بشكل كامل من أثاث وأجهزة البث والتسجيل والصوت، وأجهزة الحاسوب، والاستوديو الخاص بالبث، حتى كاميرات المراقبة دمرت.

وأضافت أن المسلحين دمروا الكاميرات الخاصة بالتلفزيون وأجهزة الحاسوب، وعبثوا بأرشيف أشرطة التسجيل والبث، ودمروها بشكل تام، إضافة إلى تخريب صور الرئيس الفلسطيني محمود عباس المعلقة على الجدران.

من جانبه، أكد مراسل تلفزيون فلسطين، فؤاد جراد، أن مجموعة من الملثمين اقتحموا المبنى، وخربوا كل كل مقتنيات المكتب.

وقال «كسروا كل ما يمكن تخيله من معدات وكاميرات وأجهزة البث الخارجي، والضرر الأكبر كان في دائرة التصوير والإذاعة المسموعة نفسها». من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبوظريفة، أن اقتحام مقر تلفزيون فلسطين عمل مدان ومستنكر، وتخريب المعدات والممتلكات جريمة نكراء.

وفي تصريح بثه تلفزيون فلسطين، قال المشرف العام على هيئة الإذاعة والتلفزيون، أحمد عساف «نحمّل سلطة حماس المسؤولية الكاملة عن جريمة اقتحام المقر وتدميره بالكامل».

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي الذي تديره «حماس»، سلامة معروف، في بيان «تواصلنا مع إدارة تلفزيون فلسطين في غزة، وعبرنا لهم عن إدانتنا لهذا السلوك المرفوض، وعن وقوفنا إلى جانبهم».