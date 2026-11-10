حاكم الشارقة يوجه برفع سقف مساعدات الزواج إلى 50 ألف درهم

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برفع سقف مساعدات الزواج الممنوحة من الديوان الأميري في الإمارة، لتشمل من راتبه 50 ألف درهم وأقل، بعدما كانت تشمل سابقاً من راتبه 30 ألفاً فأقل. ويأتي توجيه سموه رداً على طلب متصل عبر برنامج "الخط المباشر"؛ الذي يبث من إذاعة وتلفزيون الشارقة، بهدف مساعدة الشباب على تأسيس حياتهم الزوجية وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزواج.