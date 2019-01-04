مقتل إرهابيَّين في عملية أمنية وسط تونس

المصدر: تونس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس، مقتل إرهابيَّين في عملية دهم انطلقت فجراً لمنزل بمنطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني وليد حكيمة: «تبعاً لمعلومات استخباراتية، دهمت قوات الأمن منزلاً بمنطقة جلمة في محافظة سيدي بوزيد، وفجّر عنصران إرهابيان نفسيهما بحزام ناسف».

وأضاف حكيمة أن تبادلاً لإطلاق النار جرى خلال عملية الدهم، ما تسبّب بإصابة عنصر أمني.

وانتهت المواجهات التي انطلقت فجر أمس، وفقاً لحكيمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «العنصرين الإرهابيين يُعتبران من أخطر العناصر الإرهابية المنضوية تحت ما يسمى (كتيبة التوحيد والجهاد) المنشقة عما يسمى (جند الخلافة) التابعة لتنظيم داعش».