نتنياهو: الانسحاب لن يؤثر في إسرائيل

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن انسحاب القوات الأميركية من سورية لن يؤثر في إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، أمس، عنه القول: «إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها والدفاع عن نفسها على الساحة السورية، حتى بعد انسحاب القوات الأميركية منها».

وكشف عن أن «الإدارة الأميركية أطلعته مسبقاً على قرار الانسحاب»، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته مايك ومبيو، أوضحا له أن «لديهما وسائل أخرى للتأثير في سورية».

من جانبه، قال وزير الاستخبارات يسرائيل كاتس، إن إسرائيل «قوة إقليمية، ولن تتراجع عن الخطوط الحمراء التي وضعتها بشأن سورية حتى بعد الانسحاب الأميركي منها».