"فيس بوك" يحظر حساب نجل نتنياهو بعد تعليقات معادية للمسلمين

المصدر: تل أبيب - د ب أ

حجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بصورة مؤقتة صفحة يائير نجل، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدما نشر تعليقات معادية للمسلمين.

وكتب يائير الليلة الماضية على موقع "تويتر": "لقد عثرت عليّ شرطة الفكر من التقدميين الراديكاليين في فيسبوك" مضيفاً أن موقع التواصل الاجتماعي حظر صفحته لمدة 24 ساعة.

وكان يائير (27 عاماً) نشر، بعد هجوم دام استهدف جنوداً إسرائيليين الأسبوع الماضي، دعوات تطالب "بالانتقام لموتهم"، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكتب: "لن يكون هناك أبدا سلام مع هؤلاء الوحوش الذين يظهرون في صورة بشر، ويطلقون على أنفسهم اسم فلسطينيين".

وفي منشور آخر، كتب: "لن يكون هناك سلام هنا حتى: 1-يغادر كل اليهود أرض إسرائيل. 2-يغادر كل المسلمين أرض إسرائيل. وأنا أفضل الخيار الثاني".

وقام "فيسبوك" بحجب منشورات يائير، ما دفعه للشكوى في منشور آخر من أن الموقع "يحاول إسكات أفواهنا في المكان الوحيد الذي نمتلك فيه حق التعبير عن آرائنا".

وأضاف: "حماس وحزب الله والنظام الإيراني لهم صفحات رسمية على فيسبوك. وهناك أيضاً عدد لا نهاية له من الصفحات التي تدعو إلى تدمير إسرائيل وقتل اليهود".

تجدر الإشارة إلى أن يائير سبق أن تصدر عناوين الصحف لسفره برفقة حراس شخصيين وسائقين يتم الدفع لهم من أموال دافعي الضرائب.