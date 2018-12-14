جاكوب زوما يبدأ استخدام "تويتر"

المصدر: جوهانسبرغ - د ب أ

بدأ رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، (76 عاما) استخدام موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلا إنه سمع «أن الكثيرين يتحدثون عني».

وأغلب الساسة الشباب في البلاد على دراية واسعة بكيفية استخدام «تويتر»، ولكن زوما حديث العهد به، وقد يكون بصدد صحوة عنيفة نظرا لما يتعرض له من سخرية وذم بانتظام عبر الإنترنت.

واضطر زوما إلى الاستقالة من منصبه أوائل العام الجاري وسط موجة من المزاعم بالفساد.

وقال في مقطع مصور على حسابه: «قررت مواكبة العصر والانضمام لهذه المحادثة لأنني أسمع أن كثيرين يتحدثون عني».

ويحاكم زوما حاليا في اتهامات بالفساد.

وأبدى مستخدمو «تويتر» ردود فعل صاخبة تجاه انضمام زوما للموقع الإلكتروني.

وقال أحد مستخدمي «تويتر»: «جاكوب زوما ودونالد ترامب على تويتر. فلتبدأ اللعبة».