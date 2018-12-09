مقتل إرهابيين متورطين في «هجوم المنيا» بمصر

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، مقتل إرهابيين من المتورطين في الاعتداء على حافلة أقباط بالمنيا جنوب مصر، والذي وقع في الثاني من نوفمبر الماضي، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص. وكانت الشرطة المصرية قد أعلنت مقتل 19 إرهابياً، ضالعين في الاعتداء المذكور، بعد يومين من وقوعه.

وقالت الوزارة، في البيان: «أسفر تتبع وملاحقة بقية العناصر المنفذة للحادث، عن تحديد موقع تمركز مجموعة منهم بإحدى المناطق الجبلية، بنطاق محافظة أسيوط».

وأضاف البيان: «تمت مداهمة تلك المنطقة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين من العناصر الإرهابية المنفذة للحادث والمكنيين: (أبومصعب) و(أبوصهيب)».

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد تبنى الهجوم، والذي سبقه في ديسمبر 2017 هجوم آخر على حافلة كانت تقلّ أقباطاً على الطريق نفسه، وأسفر عن سقوط 28 قتيلاً.