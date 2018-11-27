استشهاد فلسطيني وإصابة 3 من جنود الاحتلال بعملية دهس

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، استشهاد الممرض رمزي أبويابس (32 عاماً)، متأثراً بجروحه، جرّاء إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، بدعوى تنفيذه عملية دهس بالقرب من مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الهلال الأحمر إن جنود الاحتلال احتجزوا سيارة الإسعاف وبداخلها جثمان الشهيد قرب بلدة بيت أمر، فيما مُنعت سيارات إسعاف أخرى من الوصول إلى المكان.

وفي وقت لاحق، اختطفت قوات الاحتلال جثمان الشهيد من داخل سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، ونقلته من مكان الحادث بسيارة عسكرية.

والشهيد رمزي عدنان أبويابس، هو مسؤول قسم التمريض في الجمعية العربية للتأهيل في بيت لحم.

وقال نائب مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في الخليل، محمد سامي الجعبري، «وصل المسعفون إلى مكان الحادث، وقاموا بالتعامل مع المصاب الفلسطيني داخل السيارة وتم نقله إلى سيارة الإسعاف، ولم ينتبه المسعفون إلى وجود إصابات أخرى».

وكان جنود الاحتلال قد أطلقوا النار على سائق بدعوى تنفيذه عملية دهس، أدت إلى إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلي بتلقي بلاغ يفيد بوجود ثلاثة أشخاص مصابين جراء تعرضهم للدهس باتجاه مستوطنة «كرمي تسور»، وبحسب التقرير الأولي لطاقم الإسعاف تبيّن وجود ثلاثة مصابين.