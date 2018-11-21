«إير بي إن بي» تنسحب من مستوطنات الضفة الغربية

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعلنت منصة حجز الشقق والفنادق عبر الإنترنت «إير بي إن بي» عن انسحابها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط تهديد إسرائيلي بفرض عقوبات.

وقالت المنصة في بيان: «لقد خلصنا إلى أن علينا أن نسحب من قائماتنا المساكن المقامة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

وأضاف البيان «نعرف أن هناك من سيعترض على هذا القرار ونحترم ذلك، إنها قضية مثيرة للجدل».

وأشار الموقع إلى وجود 200 منزل مبوبة لديها في المستوطنات، من دون أن تذكر بالضبط تاريخ سريان القرار.

وندّد وزير السياحة الإسرائيلي، ياريف ليفين، في بيان، بالقرار، وقال «بدأت وزارتنا في إعداد إجراءات فورية للحد من نشاط (إير بي إن بي) في إسرائيل».

ودعا وزير الأمن الإسرائيلي، جلعاد أردان، «كل المتضررين إلى رفع شكاوى ضد إير بي إن بي» بموجب قانون إسرائيلي ضد مقاطعة تل أبيب.