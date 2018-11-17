600 مفقود جراء الحرائق في كاليفورنيا

المصدر: واشنطن - وكالات

ارتفع عدد المفقودين جراء الحريق الذي يجتاح كاليفورنيا حالياً إلى أكثر من 600 شخص، في حين ارتفعت حصيلة القتلى إلى 63 شخصاً، على الأقل. وقال قائد شرطة مقاطعة بوت، كوري هونيا، في مؤتمر صحافي، إن عدد المفقودين قفز من 200 إلى 631 شخصاً. وأضاف أنه تم تحديد أماكن 27 مفقوداً، ليرتفع بذلك عدد من تم العثور عليهم أحياء إلى 227 شخصاً.

وقال هونيا إن عدد الضحايا جراء الحريق المسمى «كامب فاير» وهو الأكثر دموية في هذه الولاية غرب الولايات المتحدة قد ارتفع هو أيضاً وبلغ 63 قتيلاً، بعد العثور على سبع جثث إضافية. وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، أن الحريق يمتد على مساحة نحو 56 ألف هكتار، وتم احتواؤه بنسبة 40%.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون إنه يتوقع أن تصبح الحرائق أسوأ في السنوات المقبلة. وأضاف «لسوء الحظ يخبرنا العلم بأن الجفاف والحرارة وكل هذه الأشياء ستشتد». وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتوجه إلى كاليفورنيا اليوم لزيارة ضحايا حرائق الغابات في الولاية الواقعة غرب الولايات المتحدة.