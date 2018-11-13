رئيسة كرواتيا: الإمارات شريك استراتيجي لنا في المنطقة

المصدر: باريس –وام

أشادت فخامة رئيسة جمهورية كرواتيا، كاليندا جاربار، بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل ضمان أمن وأمان واستقرار منطقة الشرق الأوسط، معتبرة الامارات شريكاً استراتيجياً في المنطقة.

وقالت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، على هامش مشاركتها في منتدى باريس للسلام، إن كرواتيا والإمارات تلعبان دوراً إيجابياً في استقرار المنطقتين الأوروبية والشرق أوسطية، وإن "هناك علاقات تعاون وشراكة اقتصادية مهمة جداً تربط بلدينا وأعتقد أن بلدينا تلعبان دورا كبيرا من أجل بسط الأمن والسلام والاستقرار في أوروبا وفي الشرق الأوسط. نحن نشد على أيدي الإمارات ودورها الإيجابي في هذا الاتجاه".

وكانت كاليندا جاربار ترأست وفد بلادها في فعاليات منتدى باريس للسلام الأول الذي تحتضنه فرنسا.