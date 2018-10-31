الدنمارك تتهم إيران بالتخطيط لاعتداء على أراضيها

المصدر: كوبنهاغن - وكالات

استدعت الدنمارك سفيرها لدى إيران، بعدما اتهمت طهران بـ«التخطيط لاعتداء أحبطته ضد ثلاثة إيرانيين، يعيشون في الدولة الإسكندنافية».

وقال وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسون، للصحافيين، أمس: «قررت استدعاء سفير الدنمارك لدى طهران لإجراء مشاورات، الدنمارك لا تقبل بأي حال من الأحوال أن يخطط أشخاص على علاقة مع الاستخبارات الإيرانية لارتكاب اعتداءات ضد آخرين في الدنمارك»، لافتاً إلى أن حكومة بلاده تجري محادثات مع دول أوروبية، لبحث إجراءات أخرى.

وقبيل استدعاء السفير، كانت الدنمارك أعلنت أنها تشتبه في أن وكالة مخابرات إيرانية حاولت تنفيذ هجوم على معارض من عرب إيران على أراضيها، وقال مدير جهاز الأمن الدنماركي، فين بورك أندرسن، في مؤتمر صحافي، إن «الهجوم استهدف زعيم فرع دنماركي من حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وبكل وضوح لا يمكننا قبول هذا ولن نقبله».