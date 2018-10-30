إتمام مراسم زواج الأميرة اليابانية أياكو من موظف بشركة شحن

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

تزوجت الأميرة اليابانية أياكو، ابنة ابن عم إمبراطور اليابان، أكيهيتو، أمس، من كي موريا، وهو رجل من العامة، وذلك خلال مراسم أقيمت في ضريح ميجي في طوكيو.

وتخلت أياكو (28 عاماً)، عن لقبها الملكي عقب زواجها من موريا (32 عاماً)، الذي يعمل بشركة شحن.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الزوجين تبادلا خاتمَي الزواج، وقاما بتلاوة نذور الزواج خلال المراسم التي حضرها 30 شخصاً، بينهم أفراد الأسرتين.

وقالت الأميرة للصحافيين بعد المراسم: «كم أنا سعيدة باحتفال الكثيرين بزواجنا، نحن نريد أن نبذل جهداً لكي نصبح زوجين مثل والدي ووالدتي». وقال موريا: «أنا أرغب في تدعيمها بالكامل، وأتطلع لبناء أسرة مملوءة بالابتسامات».

ومن المقرر إقامة الحفل، اليوم، بحضور ولي العهد، ناروهيتو وزوجته ماساكو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وكبار المسؤولين؛ وكان قد تم الإعلان عن خطوبة أياكو وموريا في أغسطس الماضي.