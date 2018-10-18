طالب يقتل 18 من زملائه وموظفي معهد في «القرم»

المصدر: موسكو - وكالات

قُتل 18 شخصاً على الأقل أغلبهم من الشبان، وجُرح أكثر من 40 آخرين، في هجوم مسلح بمعهد تقني في مدينة كيرتش الساحلية بشبه جزيرة القرم، بحسب ما أعلنته السلطات المحلية.

وقال رئيس وزراء القرم، سيرغي إكسيونوف، إن منفذ الاعتداء طالب في المعهد، وانتحر بعد تنفيذ الهجوم، مشيراً إلى أن الطالب كان بالسنة الرابعة في المعهد، وعُثر على جثته في المكتبة.

وقالت مديرة المعهد، أولجا جربينيكوفا، إن‭ ‬مهاجما فجّر نفسه داخل المعهد وتناثرت جثث الطلاب والموظفين في كل مكان.

وعقب الحادثة تم إخلاء العديد من المدارس ودور الحضانة في كيرتش، وقال المحققون الاتحاديون إنه لم يتم التعامل مع الهجوم على أنه عمل إرهابي، وأوضحت لجنة التحقيقات أن الفحص الأولي للجثث يشير إلى أن أصحابها لقوا حتفهم بسبب طلقات نارية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم العثور على جثة المشتبه به وبها طلقات نارية، ولم تُشِر إلى أن الهجوم نجم عن تفجير قنبلة، كما تم تداوله وقت بدء الهجوم.