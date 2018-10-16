إصابة 7 واعتقال 4 في مواجهات مع الاحتلال بـ«الخان الأحمر»

المصدر: القدس المحتلة - وفا

أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين برضوض، واعتقل أربعة متضامنين، ثلاثة منهم إسرائيليون، وواحد أجنبي، أمس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها قرية الخان الأحمر، شرق مدينة القدس المحتلة. ومنع المواطنون والمتضامنون معهم جرافات الاحتلال من الوصول إلى القرية عبر النفق المؤدي إليها، ما دفعها للدخول إلى القرية من مستوطنة «كفار أدوميم» المجاورة. وشقت جرافات الاحتلال طريقاً حول القرية، وشرعت بفتح طرق ترابية حول خيام المواطنين وحظائرهم.

وقال منسق حملة «أنقذوا الخان الأحمر»، عبدالله أبورحمة، إن المتضامنين حالوا دون دخول جرافات الاحتلال عبر النفق إلى القرية، ما أسفر عن إصابة سبعة مواطنين برضوض، واعتقال المتضامنين الأربعة. ويوجد مئات المواطنين بشكل مكثف في خيمة الإسناد المقامة في القرية، للتصدي لأي مخطط للاحتلال لهدم القرية.