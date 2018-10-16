الكوريتان تتفقان على ربط خطوط المواصلات

المصدر: سيؤول - رويترز

اتفقت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، أمس، على البدء في ربط الطرق وخطوط السكك الحديدية، في خطوة أخرى تشير إلى تحسن العلاقات.

وجاء الاتفاق على ربط خطوط المواصلات أثناء محادثات في قرية بانمونجوم الحدودية، في إطار متابعة ما اتفق عليه في القمة التي عقدت الشهر الماضي بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

واتفق الجانبان على إقامة مراسم في أواخر نوفمبر المقبل، للاحتفال ببدء العمل على ربط خطوط السكك الحديدية والطرق التي قطعت منذ الحرب بينهما عام 1950، كما اتفقا على إمكانية استضافة مشتركة لدورة الألعاب الأولمبية.